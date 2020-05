Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200512 - 0443 Frankfurt-Nordend: Brennender Müllcontainer - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) In der Nacht von gestern (11.05.2020) auf heute (12.05.2020), hat in der Rotlintstraße ein Müllcontainer in Brand gestanden. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Gestern Nacht stand in der Rotlintstraße auf der Höhe der Hausnummer 95 gegen 23.00 Uhr in einem Hof zwischen mehreren Mehrfamilienhäusern ein Müllcontainer in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Kurz zuvor hatten Zeugen Jugendliche dabei beobachtet, wie sie mit Feuerwerkskörpern hantiert hatten. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen dieser Beobachtung und dem brennenden Container besteht, ist Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen. Der finanzielle Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur möglichen Tat bzw. dem Brand machen können, werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/755-51599 an die Frankfurter Kriminalpolizei zu wenden.

