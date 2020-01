Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Haftbefehle vollstreckt

Kaiserslautern (ots)

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist am Mittwoch in Kaiserslautern festgenommen worden. Die Kollegen der Polizei Neustadt, die nach dem 26-Jährigen suchten, teilten mit, dass es Hinweise gebe, dass sich der Mann aktuell in Kaiserslautern aufhalte. Und tatsächlich: Bei der Suche entdeckten die Fahnder der Kaiserslauterer Kripo den 26-Jährigen am Mittag im Hertelsbrunnenring.

Weil er die Geldstrafe aus zwei offenen Haftbefehlen - insgesamt mehrere tausend Euro - nicht bezahlen konnte, wurde der Mann am Nachmittag ins Gefängnis nach Frankenthal gebracht, wo er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 105 Tagen absitzt. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell