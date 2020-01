Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendlicher fällt mit "Waffe" auf

Kaiserslautern (ots)

Dass am Adolph-Kolping-Platz eine Person mit einer Pistole hantiere, ist der Polizei am Mittwochmittag von einem aufmerksamen Zeugen gemeldet worden. Der Mann hatte gegen 13 Uhr beobachtet, wie der jugendliche Unbekannte die "Waffe" einem anderen Jugendlichen an den Kopf hielt und damit auch auf Passanten sowie vorbeifahrende Autos zielte. Ob es sich um eine echte Waffe handelt, konnte der Zeuge nicht erkennen.

Die ausgerückten Streifen stellten vor Ort einen 15-jährigen Jungen, der eine Soft-Air-Pistole bei sich trug. Die vermeintliche Waffe wurde samt Magazin und "Munition" der Spielzeugpistole sichergestellt.

Gegen den Jugendlichen wird wegen des Führens einer sogenannten Anscheinswaffe ermittelt. Er erhält eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. |cri

