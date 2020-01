Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schwangerschaftstest mitgehen lassen

Kaiserslautern (ots)

Not macht erfinderisch, straffällig darf man hierbei allerdings nicht werden. Ein 16-Jähriger tat jedoch genau das am Montagmittag. Gemeinsam mit Freunden betrat er einen Drogeriemarkt in Kaiserslautern. Dort hatte es der Heranwachsende auf einen Schwangerschaftstest abgesehen. Nachdem der Alarm beim Verlassen des Geschäfts ausgelöst wurde, rannte er zurück und warf den Schwangerschaftstest wieder ins Regal zurück. Eine Mitarbeiterin beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Wegen eines vergangenen Ladendiebstahls bestand gegen den 16-Jährigen bereits Hausverbot. Die Polizei ermittelt. |slc

