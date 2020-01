Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: ...da war das iPhone plötzlich weg

Kaiserslautern (ots)

Während sie in der "Mall" einkaufte, ist eine Frau aus dem Stadtgebiet am Dienstag Opfer von Taschendieben geworden. Wie die 57-Jährige am Mittag bei der Polizei anzeigte, wollte sie gegen 11 Uhr in einem Drogeriemarkt ihre Ware bezahlen - dabei stellte sie fest, dass ihr erst wenige Monate altes iPhone 11 nicht mehr da ist. Das Gerät hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Leider konnte die 57-Jährige keinen Hinweis auf mögliche Täter geben - es war ihr niemand Verdächtiges in ihrer Nähe aufgefallen.

Die Präventionsexperten der "Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes" (ProPK) empfehlen: - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Legen Sie Geldbörsen, Smartphones und andere Wertgegenstände nicht oben die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere am besten immer in (verschiedenen) verschlossenen Innentaschen der Kleidung - möglichst dicht am Körper.

Weitere Tipps und Erklärungen, wie die Tricks der Taschendiebe aussehen, finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/zXQPN |cri

