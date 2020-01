Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann randaliert und verletzt 29-Jährigen

Kaiserslautern (ots)

Ein alkoholisierter Mann hat am Dienstagabend in einem Schnellrestaurant in der Marktstraße randaliert und einen 29-Jährigen leicht verletzt.

Der Betrunkene betrat gegen 21 Uhr das Lokal. Er fing sofort an grundlos herumzuschreien und zu randalieren. Die Gäste des zu dieser Zeit gut besuchten Lokals verließen fluchtartig das Restaurant. Der 34-Jährige attackierte schließlich einen 29-Jährigen, der hinterm Tresen arbeitete. Er schlug mehrfach auf den Mann ein, der sich seinerseits zur Wehr setzte. Dem 29-Jährigen gelang es, den Angreifer zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Beamten nahmen den 34-Jährigen in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Der Mann blickt einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung entgegen. |erf

