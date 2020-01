Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bus streift Hauswand

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Ein Omnibus hat am Dienstagnachmittag in der Welschgasse eine Hauswand beschädigt. Der Bus war in Fahrtrichtung Hauptstraße unterwegs. Wegen parkenden Autos war in der Welschgasse die Fahrbahn verengt. Als der 59-jährige Busfahrer die Engstelle passieren wollte, streifte er mit einem Außenspiegel die Fassade eines Wohnhauses. Das Haus ist nah an die Straße gebaut. Am Bus und an der Hauswand entstand Sachschaden von circa 1.300 Euro. Den Schaden an der Fassade schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. |erf

