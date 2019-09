Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Unbekannter beschädigt zwei Fahrzeuge, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein unbekannter Täter zwei Fahrzeuge in Bad Wildungen. Die Polizei Pad Wildungen geht von einem Tatzusammenhang aus und sucht Zeugen.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.00 Uhr, parkte der Fahrer einen grauen Kleinbus Mercedes Viano in der Straße Am Warteköppel. Am Samstagmorgen musste er feststellen, dass eine hintere Seitenscheibe beschädigt war. Der Täter hatte diese, wahrscheinlich mit einem spitzen Gegenstand, eingeschlagen.

Die zweite Sachbeschädigung ereignete sich in der gleichen Nacht. In der Bubenhäuser Straße schlug der Täter ebenfalls eine hintere Seitenscheibe ein, beschädigte dabei auch den Fensterrahmen. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen schwarzen Skoda Octavia.

In beiden Fällen wurde nichts aus den Fahrzeugen entwendet. Die Schadenshöhen stehen noch nicht fest.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0.

