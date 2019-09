Polizei Korbach

POL-KB: Haina-Löhlbach - Wohnungsbrand, keine Verletzten, Bundesstraße kurzfristig voll gesperrt

Korbach (ots)

Heute gegen 12.15 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in der Frankenberger Straße in Löhlbach. In Wohnhaus befanden sich bei Brandausbruch drei Personen, die das Gebäude unverletzt verlassen konnten. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer in der Wohnung im Obergeschoss schnell gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Die Bundesstraße B 252 war während der Löscharbeiten kurzfristig von etwa 13.30 bis 13.45 Uhr gesperrt. Die Brandursache ist nicht bekannt, diesbezüglich werden von der Kriminalpolizei Korbach noch weitere Ermittlungen geführt.

