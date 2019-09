Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannte versuchen Sattelauflieger zu stehlen, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Mittwochnachmittag versuchten zwei unbekannte Täter einen Sattelauflieger von dem Gelände einer Spedition in der Raiffeisenstraße in Korbach zu entwenden.

Ein Mitarbeiter der Firma beobachtete, wie am Mittwoch gegen 16.00 Uhr zwei ihm unbekannte Personen einen auf dem Gelände abgestellten Sattelauflieger entwenden wollten. Die Täter fuhren mit einer Sattelzugmaschine auf das Gelände und wollten den Auflieger damit stehlen. Die Täter bemerkten offensichtlich, dass sie beobachtet wurden und ließen deswegen von ihrem Vorhaben, mussten also ohne Beute flüchten.

Bei der Tatortaufnahme durch die Polizeistation Korbach konnte festgestellt werden, dass die Täter bereits einen Unterlegkeil unter den Rädern des Aufliegers hervorgezogen hatten.

Bei dem von den Tätern genutzten Fahrzeug handelt es sich um eine weiße Sattelzugmaschine mit der Aufschrift "Ravitex". An dem Fahrzeug befanden sich gelbe Kennzeichen mit schwarzer Schrift.

Darüber hinaus konnte der Zeuge von den beiden männlichen Tätern folgende Personenbeschreibung abgeben:

schlank, dunkle Haare, 170-175 groß, osteuropäisches Erscheinungsbild.

Wer kann Angaben zu der beschriebenen Sattelzugmaschine oder den unbekannten Tätern machen? Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei Korbach Tel. 05631/971-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell