Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen- Einbruch in Klinik, Täter flüchtet ohne Beute

Korbach (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen brach ein unbekannter Täter in eine Klinik in Reinhardshausen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter hebelte ein Fenster auf und konnte so in das Gebäude der Klinik in der Ziergartenstraße einsteigen. In den Büroräumen öffnete er mehrere Schränke, konnte aber keine Beute finden. Der Einbrecher versuchte noch einen Tresor gewaltsam zu öffnen, scheiterte aber und musste ohne Beute flüchten.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

