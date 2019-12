Polizei Düren

POL-DN: Zwei gescheiterte Einbruchsversuche

Bild-Infos

Download

Niederzier/Merzenich (ots)

In zwei Fällen mussten bislang unbekannte Einbrecher unverrichteter Dinge von ihrem Vorhaben ablassen.

In Hambach versuchten sie am Freitagvormittag in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 13:05 Uhr, das Schloss der Haustür an einem Reihenhaus in der Schlossstraße gewaltsam zu öffnen. Bei der Rückkehr mussten die Bewohner den gescheiterten Einbruchsversuch feststellen und die Polizei informieren.

Ähnlich erging es einer Anwohnerin der Burgstraße in Merzenich am frühen Samstagabend. Gegen 17:30 Uhr bemerkte sie Hebelspuren an ihrer Wohnungseingangstür des Mehrparteienhauses. Den Tätern war es während der etwa einstündigen Abwesenheit der Frau nicht gelungen, in die Wohnung einzudringen.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Wenden Sie sich mit Hinweisen an den Notruf 110 der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell