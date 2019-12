Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher waren in Birkesdorf

Düren (ots)

Zwei benachbarte Tatorte wurden der Polizei am Samstag aus dem Dürener Stadtteil Birkesdorf gemeldet.

Tatorte sind zwei nebeneinander stehende Wohnhäuser in der Ringstraße. Dort hatten derzeit unbekannte Täter sich vermutlich im engen zeitlichen Zusammenhang auf die Grundstücke der freistehenden Domizile begeben. Während sie an einem Haus vergeblich an mehreren Türen hebelten und dabei Sachschaden hinterließen, gelang es ihnen, nach Zerstörung einer Fensterverglasung in die Räume eines Objekts einzudringen. Dort wurde erkennbar das Inventar durchsucht. Was entwendet wurde, muss durch die Hausbesitzer im Rahmen einer detaillierten Nachschau noch überprüft werden.

Die Ergebnisse der vor Ort durchgeführten Spurensicherungsmaßnahmen der Kriminalwache werden zeitnah ausgewertet.

Die Polizei erbittet Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, telefonisch an die Rufnummer der Leitstelle 02421/949-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell