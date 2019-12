Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW-Brand, starke Rauchentwicklung

Wittlich, Römerstraße (ots)

Am 23.12.2019, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Römerstraße von Wittlich, inmitten des starken Weihnachtsverkehrs- bzw. Rummels, ein PKW-Brand. Dabei drang dichter Qualm aus dem Motorraum. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Brandes unbesetzt. Als Ursache ist von einem technischen Defekt auszugehen. Durch das Brandgeschehen wurden zwei weitere PKW leicht beschädigt. Am betroffenen Fahrzeug entstand Totalschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Einsatz waren die FFW Wittlich und die Polizei Wittlich. Die Polizei musste leider registrieren, dass sich während des Einsatzgeschehens, trotz Absperrmaßnahmen, unbeteiligte Personen im nahen Umfeld zu ihren abgestellten Fahrzeugen begaben, sich somit selbst unnötig in Gefahr brachten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell