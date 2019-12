Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 23.12.2019

Daun (ots)

Ereignis: Einbruch in Wohnhaus

Ort: Neroth, Obere Föhr

Zeit: 22.12.2019, 12.00 Uhr bis 22.12.2019, 21.30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Oberen Föhr in Neroth. Der oder die Täter gelangten durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus, die Scheibe wurde hierfür zerstört. Im Inneren wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen, augenscheinlich hatte man es in erster Linie auf Bargeld abgesehen, durchwühlt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Daun in Verbindung zu setzen, 06592-96260.

