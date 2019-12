Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Einbrüche; Polizei sucht Zeugen

Trimport, Mettendorf (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich der Polizeiinspektion Bitburg zu drei Einbrüchen.

Am Freitag drangen Unbekannte im Trimporter Ortsteil Teitelbach zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr während einer Beerdigung durch Einschlagen einer Glasscheibe in ein Wohnhhaus ein und entwendeten mehrere Trauerkarten.

In Mettendorf kam es im Gewerbegebiet zu einem Einbruch in die Betriebsräume eines kommunalen Versorgungsunternehmens. Unbekannte drangen durch eine Seitentür in das Gebäude ein und entwendeten verschiedene Werkzeuge.

Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 11.00 Uhr, und Sonntag, 07.20 Uhr.

Ein dritter Einbruch ereignete sich in der Hauptstraße in Mettendorf. Dort kam es zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 14.45 Uhr, zu einem Einbruch in eine Schreinerei und einen Baucontainer. Dabei wurden von den Tätern ebenfalls Werkzeuge entwendet. Diese Tat könnte im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Gebäude des kommunalen Versorgungsträgers stehen.

Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

