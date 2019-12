Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Prüm (ots)

Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht in der Prümtalstraße!

Am 20.12.2019 kam es gegen ca. 16:30 Uhr in der Prümtalstraße, in Höhe der Firma Zerspanungstechnik Geisen, zwischen einem grauen BMW Kombi und einem dunklen Kleinwagen unbekannten Herstellers im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierten beide Außenspiegel der Fahrerseite miteinander. Während der Fahrer des BMW's nach dem Zusammenstoß sein Fahrzeug wendete und zur Unfallstelle zurückkehrte, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am BMW beträgt ca. 500 Euro. Durch den Zusammenstoß wurde der Außenspiegel des flüchtenden PKW's nicht unerheblich beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942-0

pipruem@polizei.rlp.de

Thomas Hillen, POK

PI Prüm,

54595 Prüm, Tiergartenstraße 82,

Tel.: 06551-942-0

