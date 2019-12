Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Lebensmittel-Tank

Zeltingen-Rachtig (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 11.12. bis Freitag, den 20.12.2019 haben vermutlich Kinder, sich in einem abgestellten Lebensmittel-Tank im Industriegebiet in Zeltingen-Rachtig, einen Aufenthaltsraum geschaffen. Dabei kam es zu einer Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues. Tel.: 06531/9527-0

