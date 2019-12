Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch in Berenbach

Berenbach (ots)

Am frühen Abend des 20.12.2019 brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Heideweg in Berenbach ein. Ein Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang mehrere Personen und einen dunklen Van in Tatortnähe. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Daun unter Tel.: 06592-96260 entgegen.

