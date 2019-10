Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung

Northeim (ots)

Bundesstraße 3 in Höhe Sudheim - Donnerstag, 10.10.2019

SUDHEIM (fal) - Am Donnerstag zwischen 22.00 Uhr und Mitternacht hat eine Streife der Northeimer Polizei auf der B 3 in Höhe Sudheim mit einem Lasermessgerät eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. In der 70 km/h Zone wurden dabei sechs Autofahrer mit zu hohen Geschwindigkeiten gemessen und unmittelbar danach angehalten.

Drei Autofahrer kamen mit einem Verwarngeld davon. Zwei weitere Autofahrer bekommen einen Punkt in Flensburg und ein Verwarngeld in Höhe von 80 Euro. Viel zu schnell war ein 52 Jahre alter Northeimer, der mit 137 km/h gemessen wurde. Auf ihn kommt nun neben einem Verwarngeld in Höhe von 600 Euro und 2 Punkten in Flensburg auch ein dreimonatiges Fahrverbot zu.

