Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Mountainbike entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) In der Nacht zum Donnerstag wurde von einem Grundstück in der Neuen Straße ein Mountainbike entwendet. Es handelt sich um ein Standard-MTB mit 20 Zoll Bereifung in der Farbe blau/schwarz und einem Zeitwert von 100 Euro.

