Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Täter schleicht in Wohnhaus

Cuxhaven (ots)

Geestland. Bereits am Freitagmittag, 06.09.2019, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr, hat sich vermutlich ein männlicher Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Alter Postweg West" in Langen geschlichen, als die Besitzerin gerade Gartenarbeiten verrichtete. Er dürfte aus dem Haus Schmuck sowie Bargeld entwendet haben. Vermutlich ist der Dieb anschließend mit einem in unmittelbarer Nähe abgestellten Fahrrad in Richtung "Am Ritzeberg" davongefahren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Geestland (04743 - 9280) zu wenden.

