Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch gescheitert + Ermittlungen nach Unfallflucht dauern an

Cuxhaven (ots)

Einbruch gescheitert

Hemmoor. Am Montag (09.09.2019), in der Zeit zwischen 11 Uhr und 20 Uhr, rissen bislang unbekannte Täter zwei Fliegenschutzgitter von unterschiedlichen Fenstern eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße ab und versuchten, eine Seitentür aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Haus misslang. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Hemmoor zu wenden (04771 - 6070) zu wenden.

+++++++++++++++

Ermittlungen nach Unfallflucht dauern an

Lamstedt. Am Samstagmorgen gegen 8:25 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass vor einem Gehöft in der Moorstraße ein schwarzer Pkw der Marke Jaguar in einem Graben liege. Personen waren nicht mehr vor Ort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Wagen im Laufe der Nacht zu Samstag offensichtlich aus Richtung Hollnseth kommend, in Richtung Lamstedt geführt wurde und in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr er ein dort aufgestelltes Kurvenschild. Das Straßenschild wurde dabei komplett zerstört. An dem Jaguar entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden, so dass dieser seine Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer Tel.: 04771 - 6070 mit der Polizeidienststelle in Hemmoor in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell