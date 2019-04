FW-MG: Verkehrsunfall in Winkeln

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Hardt, 05.04.2019, 07:50Uhr, Winkelner Straße (ots)

In den Morgenstunden des 05.04.2019 ereignete sich auf der Winkelner Straße in Fahrtrichtung Winkeln ein Verkehrsunfall mit einem PKW. Aus noch ungeklärter Ursache verlor ein Fahrer eines PKWs auf gerader Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug fuhr frontal gegen einen Baum, trennte diesen ab, schleuderte mit der Beifahrerseite gegen einen zweiten Baum, der dadurch umknickte und kam dort am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Der Fahrer des Fahrzeuges konnte, ohne äußerlichen schweren Verletzungen, aus dem Fahrzeug gerettet werden und wurde durch den Rettungsdienst der Feuerwehr in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert. Durch die Rettungsmaßnamen musste die Winkelner Straße für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug und der Rüstwagen der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit der Freiwillige Feuerwehr Hardt, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: BA Markus Meinen

