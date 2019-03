Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zwei Verletzte bei Unfall auf A 52

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-A52,30.03.2019, 21:19 Uhr, Fahrtrichtung Roermond (ots)

Auf der Autobahn A 52 kam es am Samstagabend in Fahrtrichtung Roermond zwischen dem Autobahnkreuz Mönchengladbach und der Anschlussstelle Hardt zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Dabei wurden zwei Personen verletzt und mussten in Mönchengladbacher Krankenhäuser eingeliefert werden, darunter eine schwangere Frau. Zum Glück wurde niemand in seinem Auto eingeklemmt. Die Autobahn war während des Einsatzes der Feuerwehr in Richtung Roermond gesperrt. Die Feuerwehr versorgte die Verletzten und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Danach konnte von der Polizei eine Fahrspur wieder für den Verkehr frei gegeben werden.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Feuer- und Rettungswache II (Holt) sowie Notarzt und Führungsdienst der Berufsfeuerwehr, die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Polizei.

Einsatzleiter: Brandamtmann Thorsten Gornik

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell