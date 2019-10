Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall durch Überholen trotz Gegenverkehrs

Uslar (ots)

USLAR-SCHLARPE (zi.)

Ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer überholte am 10.10.2019, gegen 15:50 Uhr auf der Hardegser Straße in der Gemarkung Schlarpe einen vorausfahrenden Pkw, obwohl ihm ein Pkw entgegenkam. Der entgegenkommende 19-jährige Pkw-Fahrer wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr anschließend gegen eine Baumwurzel. Die beiden anderen Pkw-Fahrer entfernten sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell