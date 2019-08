Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vor Gaststätte zusammengeschlagen - erneute Suche nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Schwere Kopfverletzungen erlitt ein 29-Jähriger nachdem er bereits am Sonntag, 29. Juli des letzten Jahres vor einer Gaststätte in der Blumenstraße von mehreren bislang unbekannten Männern angegriffen worden war. Er hielt sich zunächst in dem Lokal auf, um gegen 04.15 mit seinem Freund vor der Türe eine Zigarette zu rauchen. Plötzlich wurde er von den Unbekannten so massiv traktiert, dass er einige Zeit bewusstlos war. Sein Begleiter, so die Schilderung, sei derweil festgehalten worden, damit er ihm nicht zu Hilfe kommen kann. Der 29-Jährige musste einige Wochen im Krankenhaus behandelt werden. Der Vorfall wurde mehrere Tage später bei der Polizei angezeigt. In einem ersten Zeugenaufruf am 05. September 2018 wurde irrtümlich berichtet, dass sich der Vorfall am Donnerstag, 28. Juni 2018 gegen 04.15 Uhr ereignet hatte. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon 0721/666-3311 zu melden.

