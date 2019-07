Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Einbruch in Jugendtreff

Zwischen Samstag, 27. Juli 2019, 15.30 Uhr, und Montag, 29. Juli 2019, 13.30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in einen Jugendtreff am Corveyweg ein und entwendete Werkzeug, Bargeld und Unterhaltungselektronik. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Visbek - Brand einer Rundballenpresse

Am Montag, 29. Juli 2019, geriet gegen 16.35 Uhr bei Pressarbeiten vermutlich aufgrund eines technischen Defektes eine Rundballenpresse auf einem Feld an der Straße Siedenbögen in Brand. Die Feuerwehr Visbek, die mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die landwirtschaftliche Maschine löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50000 Euro.

Lohne - Brand einer Rundballenpresse

Am Montag, 29. Juli 2019, geriet gegen 16.18 Uhr bei Pressarbeiten vermutlich aufgrund eines technischen Defektes eine Rundballenpresse auf einem Feld an der Straße Wassenbergdamm in Brand. Die Feuerwehr Steinfeld, die mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die landwirtschaftliche Maschine löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 22000 Euro.

Damme - Brand eines Pkw

Am Montag, 29. Juli 2019, geriet um 20.06 Uhr bei Reparaturarbeiten ein Pkw in der Krimpenforter Straße in Brand. Die Feuerwehr Lohne, die mit zehn Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Fahrzeug löschen. Die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt.

Visbek - Sachbeschädigung an Haustür

Zwischen Freitag, 26. Juli 2019, 12.00 Uhr, und Sonntag, 28. Juli 2019, 12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Glasscheibe einer Haustür eines Wohnhauses in der Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Montag, 29. Juli 2019, kam es um 10.35 Uhr auf der Huntestraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein 26-jähriger Oldenburger trotz Gegenverkehrs mit seinem Transporter mehrere Fahrzeuge. Ein ihm entgegenkommender 26-jähriger Goldenstedter versuchte mit seinem Traktor auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Am Sprinter entstand Totalschaden. Es wurden keine Personen verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 15750 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 29. Juli 2019, kam es zwischen 07.55 und 08.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Im Gleisbogen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Pkw Mitsubishi und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Montag, 29. Juli 2019, kam es um 18.55 Uhr an der Diepholzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Goldenstedt wollte von einem Grundstück aus auf die Diepholzer Straße auffahren- Hierbei übersah er eine 50-jährige Pedelec-Fahrerin aus Vechta, die auf dem Radweg stadteinwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Frau leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

