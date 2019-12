Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wawern (ots)

Am Freitag, den 20.12.2019 zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr, kam es zwischen den Ortschaften Giesdorf und Wawern zu einer Straßenverkehrsgefährdung sowie einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Prüm streifte in Schönecken, Lindenstraße, einen dort geparkten grünen Traktor mit gelben Felgen im Bereich des hinteren linken Reifens. Ob an dem Traktor ein Schaden entstanden ist, ist bislang unbekannt. Kurz vor der Ortschaft Wawern gefährdete die Fahrerin durch ihre Fahrweise einen entgegenkommenden Pkw, indem sie ihr Fahrzeug auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs steuerte. Hierbei musste das entgegenkommende Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen und nach rechts ausweichen. Die beiden Fahrzeuge berührten sich nicht.

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer, welche das Fahrverhalten beobachteten, kontaktierten anschließend die Polizei in Prüm.

Zeugen, welche Angaben zu dem genannten Traktor oder dem geschädigten Fahrzeugführer der Straßenverkehrsgefährdung machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm Tel: 06551/9420 zu wenden.

