Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Kirchen (ots)

Am 02.10.2019, 22:40 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf eine Verkehrskontrolle mit einem 18 jährigen Fahrer eines PKW in der Brückenstraße in Kirchen durch. Hierbei wurde festgestellt das der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

