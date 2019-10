Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Neuwieder Innenstadt verursacht

Neuwied (ots)

In der Nacht auf den 3. Oktober gegen 04.30 Uhr ereignete sich in der Neuwieder Innenstadt an der Ecke Heddesdorfer Straße / Andernacher Straße ein Verkehrsunfall. Eine Streife der PI Neuwied passierte unmittelbar nach dem Unfall zufällig die Unfallstelle. Im Zuge der ersten Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 20jährige Fahrzeugführer aus Neuwied im Verlauf einer leichten Rechtskurve zunächst einen Ampelmast umgefahren hatte, anschließend einen Baum touchierte und dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen kam. Bei dem jungen Mann wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein Alko-Test verlief positiv. Daher wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Wegen Rauchentwicklung an dem Pkw des jungen Mannes wurde die Feuerwehr Neuwied hinzugezogen, außerdem musste die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

