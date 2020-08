Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine Unbekannte hat am Mittwoch (19.08.2020) in einem Restaurant an der Bolzstraße das Mobiltelefon einer 21 Jahre alten Frau gestohlen und ist anschließend davongegangen. Die 21-Jährige saß gegen 20.40 Uhr im Außenbereich eines Restaurants an der Bolzstraße und hatte ihr Smartphone auf dem Tisch abgelegt. Eine Unbekannte kam zum Tisch und sprach die junge Frau an. Währenddessen verdeckte sie mit einem Flyer das auf dem Tisch liegende Mobiltelefon, nahm es offenbar unbemerkt an sich und ging in Richtung des Börsenplatzes davon. Wenig später bemerkte die 21-Jährige den Diebstahl. Die Täterin soll etwa 155 Zentimeter groß und 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Sie wird als südländisch aussehend beschrieben und soll lange schwarze, zum Zopf gebundene Haare gehabt haben. Sie trug ein helles T-Shirt, helle Jeans, eine pinkfarbene Mund-Nasen-Bedeckung und hatte eine braune Umhängetasche dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell