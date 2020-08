Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Rot über die Ampel gefahren

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (19.08.2020) Verkehrskontrollen in der Pragstraße durchgeführt und dabei ihr Augenmerk insbesondere auf die Einhaltung des Rotlichts gerichtet. Die Beamten kontrollierten zwischen 07.00 Uhr und 08.30 Uhr den Verkehr an der Einmündung Pragstraße und Heilbronner Straße. In dem Zeitraum beobachteten die Polizeibeamten insgesamt acht Autofahrer, die den Einmündungsbereich bei Rotlicht überquerten. Eine Autofahrerin benutzte dabei sogar ihr Mobiltelefon. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer müssen nun mit empfindlichen Geldbußen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell