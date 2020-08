Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer flüchtet vor der Polizei - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein bislang noch unbekannter Autofahrer ist am Dienstagvormittag (18.08.2020) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat dabei mehrere rote Ampeln missachtet sowie einen Mercedes-Fahrer gefährdet. Die Beamten entschlossen sich gegen 10.00 Uhr einen VW Golf-Fahrer in der Hohenheimer Straße zu kontrollieren. Dieser war in Richtung Innenstadt unterwegs, als er kurz vor der Haltestelle Bopser seinen Wagen beschleunigte und in die Etzelstraße flüchtete. Er setzte seine Flucht in die Straßen Neue Weinsteige und Zellerstraße fort, dabei überfuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere rote Ampeln. An der Kreuzung Zellerstraße und Immenhofer Straße missachtete er den Vorrang eines schwarzen Mercedes mit Anhänger. Nur durch eine Gefahrenbremsung gelang es dem Mercedes-Fahrer einen Zusammenstoß mit dem Flüchtenden zu verhindern. Dieser scherte nach links aus und setzte seine Flucht in die Zellerstraße in Richtung Liststraße unbeeindruckt fort. Dort verloren ihn die Beamten aus den Augen. Der unbekannte Autofahrer war mit einem anthrazitfarbenen VW Golf mit Schiebedach und zwei Auspuffrohren unterwegs. Zeugen oder gefährdete Verkehrsteilnehmer, insbesondere der noch unbekannte Mercedes-Fahrer, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell