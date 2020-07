Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Einbruch in Gaststätte, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Nach einem Einbruch wurden gegen bislang Unbekannte Ermittlungen wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Am Mittwoch, gegen 3 Uhr, sollen zwei verdächtige Personen gewaltsam in eine Gaststätte in der Adolf-Walz-Straße eingestiegen sein. Im Innenraum konnten die beiden einen Spielautomaten aufhebeln und darin enthaltenes Bargeld entwenden. Ihre weitere Tatausführung wurde vermutlich durch einen ausgelösten Alarm gestoppt. Das Duo konnte Zeugenangaben zufolge in Richtung Wilhelmstraße und danach in die Bruchgärtenstraße fliehen. Einem Hinweisgeber zufolge soll es sich bei einem der Einbrecher um eine männliche Person, im Alter von etwa 18 bis 22 Jahren und einer Körpergröße von ungefähr 175 bis 180 Zentimetern gehandelt haben. Der Mann soll dunkle, kurze Haare haben und von südländischer Erscheinung sein. Bei seiner Flucht war er mit einer Jeans, schwarzem Pullover und dunklen Schuhen bekleidet. An seiner Seite soll eine Frau gewesen sein, ihr Alter wurde zwischen 18 und 22 Jahre geschätzt. Die junge Flüchtige soll etwa 165 Zentimeter groß und ihre Haare mittellang und braun gewesen sein. Die Statur wurde als stämmig beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war sie offenbar in einer Jeans, einem rotem Kapuzenpullover und dunklen Schuhen unterwegs. Eine sofort eingeleitete Fahndung mehrerer Polizeistreifen führte nicht zum erhofften Erfolg.

Der Sachschaden am Automaten sowie an den Fenstern beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau nehmen unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 Zeugenhinweise entgegen. /jh

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

