Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Unachtsamkeit führt zum Verkehrsunfall

Bühl (ots)

Am Dienstag kam es zu einer Kollision zwischen einem Bus und einer jungen Radfahrerin. Die Frau hat gegen 7.30 Uhr die Oberamtsstraße, offenbar verbotswidrig auf dem linken Gehweg, befahren. Aufgrund von Personen, wich die 18-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge über den Bordstein auf die Straße aus, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Bei diesem Manöver soll sie einen von hinten kommenden Bus gestreift haben. Durch den Streifvorgang kam es zum Sturz der jungen Frau, bei dem sie sich leichte Verletzungen zuzog. An dem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Das Fahrrad wurde bei dem Zusammenstoß nicht beschädigt.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell