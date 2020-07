Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Berauschte Fahrt endet nach Verkehrskontrolle

Offenburg (ots)

Eine Strafanzeige, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln, hat sich am Dienstag eine 48-Jährige eingehandelt. Die Frau wurde gegen 20.45 Uhr Teil einer Fahrzeug- und Personenkontrolle in der Platanenallee, Ecke Espenstraße. Zu diesem Zeitpunkt war sie mit einem Kleinkraftrad in der Südweststadt unterwegs. Anzeichen für einen möglichen vorangegangenen Drogenkonsum wurden durch einen positiven Urintest bestätigt. Für eine Blutentnahme wurde die Frau auf die Dienststelle gebracht. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise nicht.

