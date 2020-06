Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Jugendlicher stürzt bei Downhillfahrt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Mountainbike befuhr am Freitag, 29.05.2020, gegen 18.00 Uhr, ein 16 Jahre alter Jugendlicher die Waldstrecke am Tüllinger Berg talwärts in Richtung Weil am Rhein. Während der Downhillfahrt stürzte er über einen Ast, überschlug sich und verletzte sich dabei. Er rappelte sich auf und verständigte seinen Vater, der ihn ins Krankenhaus brachte. Der junge Mann trug Fahrradhelm und Protektoren.

