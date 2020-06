Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell/Atzenbach: Einbruch in Recyclinghof

Freiburg (ots)

Durch Einschlagen eines Fensters verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Dienstag, 02.06.2020 Zutritt in die Büroräume des Recyclinghofes in der Riedicher Straße. Sämtliche Behältnisse wurden geöffnet und Verkaufsmaterial und Schriftstücke herumgeworfen und durchwühlt. Aus einer Schubladenkasse wurde Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

