POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Geparktes Fahrzeug beschädigt und davongefahren - Polizei sucht Zeugen!

Am Freitag, 29.05.2020, zwischen 14.15 Uhr und 17.30 Uhr, wurde ein Skoda Fabia in der Ritterstraße beschädigt. Der Skoda war in dem Wohngebiet am rechten Straßenrand geparkt. Vermutlich war ein Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsfahren mit seiner Anhängekupplung an die Fahrertür des Skodas gekommen und war geflüchtet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

