Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Herten: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Über die Türe versuchten Unbekannte in der Nacht von Samstag, 30.05.2020, auf Sonntag, 31.05.2020, in ein Haus in der Markgrafenstraße einzubrechen. Während ihres Vorhabens wurden die Täter vermutlich aber gestört, weshalb nichts entwendet wurde. Der Tatzeitraum lag zwischen 01.30 Uhr und 02.00 Uhr. Hier wurde von den Bewohnern ein lauter Knall wahrgenommen. Auch in der Garage des Hauses waren die Einbrecher tätig, gestohlen wurde auch hier nichts.

