Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Einbruch in Verteilungszentrum - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Vermutlich mit einem Stein wurde eine Scheibe auf der Rückseite des Verteilungszentrums in der Ochsenmattstraße von Unbekannten eingeschlagen. Im Inneren des Gebäudes wurde eine weitere Scheibe zu einem Büro eingeschlagen und dieses durchsucht. Ob Gegenstände oder Pakete entwendet wurden, kann momentan noch nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Ochsenmattstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

