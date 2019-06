Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Schuppen fängt Feuer

Beim Abbrennen von Unkraut gerieten am Montag in Sontheim die Flammen außer Kontrolle.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei brannte gegen 15.30 Uhr in der Bergstraße ein Senior Unkraut ab. Hierbei geriet ein Schuppen in Flammen. Glücklicherweise hatte dies ein Nachbar gesehen. Bis die Feuerwehr eintraf verhinderte der Mann mit einem Feuerlöscher ein weiteres Ausbreiten der Flammen. So blieb der Schaden mit rund 1.000 Euro relativ gering.

