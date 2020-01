Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++PKW überschlägt sich+++Fahrrad und Drogen sichergestellt+++Kennzeichen entwendet+++

Friedberg (ots)

Mit gestohlenem Rad und Drogen unterwegs

Bad Vilbel. Polizeibeamte kontrollierten am vergangenen Dienstag, 21.01.2020 gegen 14:30 Uhr am Südbahnhof einen 42 Jahre alten Radfahrer. Die Überprüfung ergab, dass der Drahtesel bereits im Jahre 2010 gestohlen worden war. Damit aber nicht genug: Weiterhin hatte der momentan Wohnsitzlose sowohl Marihuana als auch Amphetamin bei sich. Er musste die Beamten mit zur Dienststelle begleiten. Fahrrad und Betäubungsmittel stellte die Polizei sicher. Der rechtmäßige Eigentümer wird sich in den kommenden Tagen darüber freuen können, sein Rad abzuholen. Im Gegensatz zum 42jährigen: Dieser durfte die Polizeistation zwar schließlich, nun natürlich zu Fuß, verlassen. Nun jedoch mit im Gepäck: Unter anderem eine Anzeige wegen Drogenbesitz.

Kennzeichen abmontiert

Wölfersheim. Im Ortsteil Berstadt entwendeten zwischen Montag, 20.01.2020, 17Uhr und Dienstag, 21.01.2020, 14Uhr Unbekannte das vordere Kennzeichenschild eines blauen Peugeot, Kennung: FB-UF 479. Dieser parkte in der Ludwigstraße. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Audifahrer überschlägt sich

Ranstadt. Am frühen Mittwochmorgen war ein aus dem Wetteraukreis stammender 25jähriger gegen Mitternacht mit seinem roten Audi unterwegs von Selters nach Ranstadt. Auf der B275 kam er nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund Glätte von der Straße ab, überschlug sich und rutschte eine Böschung hinunter. Den leicht verletzten, jungen Mann brachten Rettungskräfte ins Krankenhaus. Am PKW entstand ein Totalschaden, er musste mittels Kran geborgen werden.

Tobias Kremp, Pressestelle

