POL-ME: E-Bike Fahrer nach Verkehrsunfall verstorben -Ratingen - 1906085

Am 16.06.2019, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Ratinger mit seinem Pkw Daimler die Mülheimer Straße in Fahrtrichtung Ratingen. Nach bisherigen Ermittlungen querte im Bereich der Einmündung Zum Schwarzebruch ein E-Bike Fahrer die Fahrbahn. Er wurde dabei vom Pkw erfasst. Durch die Kollision erlitt der 57-jährige Radfahrer aus Ratingen schwerste Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Mülheimer Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme, für ca. drei Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt.

