Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mülleimer an Sportplatz angezündet

Freiburg (ots)

Unbekannte zündeten am Samstag, 30.05.2020, gegen 02.40 Uhr, einen Mülleimer am Zaun zum Sportplatz am Fecampring an. Der Mülleimer brannte vollständig aus. Die Feuerwehr war mit 6 Mann vor Ort und löschte den Mülleimer, an dem rund 150 Euro Sachschaden entstand.

