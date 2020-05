Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand im Alten Schützenhaus in Gadebusch

Gadebusch (ots)

Am 15.05.2020 kam es gegen 20:15 Uhr im Alten Schützenhaus in Gadebusch aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Das Alte Schützenhaus wird nach der Sanierung durch mehrere Vereine und Gruppen für Freizeitaktivitäten genutzt. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass das Feuer innerhalb der Kreativwerkstatt des Jugendtreffs im Erdgeschoss ausbrach. Beide Räume der Werkstatt wurden in Mitleidenschaft gezogen und sind zur Zeit nicht mehr nutzbar. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50000,-EUR Gegen 21:35 Uhr konnte der Brand durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Gadebusch und Lützow, die mit 50 Kameraden vor Ort waren, gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Kriminaldauerdienst übernahm die Ermittlungen zur Brandursache; es besteht der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung. Volker Jenkel Polizeihauptkommissar Polizeirevier Gadebusch

