Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - 50-jährige Fahrerin leicht verletzt - Fahrt endet im Vorgarten

Merzen (ots)

Eine 50-jährige Fahrzeugführerin war Dienstagmittag auf der Voltlager Straße in Richtung Schwagstorf unterwegs und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren PKW. Sie geriet ins Schleudern und kam beim Versuch gegen zu lenken nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Garten eines angrenzenden Grundstücks. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden

