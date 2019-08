Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Nach Parkplatzrempler Unfallflucht

Bersenbrück (ots)

Am Sonntag, 11.08., gegen 9:30 Uhr parkte der Fahrer eines weißen KIA Sportage auf dem Parkplatz des Lidl Verbrauchermarktes in der Robert-Bosch-Straße. Er konnte aus einiger Entfernung beobachten, wie ein silberner VW-Touran neben ihm einparkte. Als er zu seinem Fahrzeug zurück kehrte musste er einen Lackschaden und silbernen Lackabrieb feststellen (geschätzter Wert von 1.500 Euro). Der Verursacher konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. In dem Touran sollen insgesamt vier Personen gesessen haben, auf dem Fahrersitz eine männliche und auf dem Beifahrersitz eine weibliche. Auf dem Rücksitz habe sich ein Kleinkind sowie eine weitere weibliche Mitfahrerin befunden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439 969-0.

