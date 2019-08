Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Heckenschere aus Anhänger entwendet

Bersenbrück (ots)

Bei Baumschnittarbeiten in Bersenbrück haben Unbekannte am Montag, 12. August, eine hochwertige Heckenschere aus einem Anhänger entwendet. Es handelt sich um eine Heckenschere der Marke "Stihl", Modell "KM 130" mit Anbauteil "HL-KM". In der mutmaßlichen Tatzeit zwischen 12:34 und 13:00 Uhr stand der Anhänger an der Ravensbergerstraße, auf Höhe der Berufsbildenden Schulen. Die Polizei in Bersenbrück bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Vorgänge unter: 05439 969-0.

